"No pongamos palabras en labios de otros", dijo el arzobispo de Tucumán sobre los dichos del Papa sobre Milei

Ante la presna, Sánchez destacó la necesidad de centrarse en el verdadero mensaje del Papa, dirigido a los movimientos sociales. "En primer lugar, no sé si el Papa le habló a Javier Milei. No pongamos en labios de otro lo que no es. A veces, le atribuimos a una persona palabras que no dijo", expresó el arzobispo, e la cual se refirió a la interpretación que algunos sectores realizaron sobre las declaraciones de Francisco. "El encuentro que tuvo fue con los movimientos sociales, y su mensaje iba dirigido a ellos", aclaró.