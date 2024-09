Adepa analizó el estado de la libertad de prensa

El periodismo de hoy es absolutamente irreconocible en relación con el de hace 40 años atrás. Hace exactamente 40 años instalamos la primera computadora en el centro de la redacción, casi pegada a mi escritorio, para que por un tiempo no cumpliera función alguna porque los redactores todavía no estaban habituados al manejo de las computadoras y escribían a máquina, con las viejas Olivetti y todavía quedaba alguna Underwood de principios del siglo XX. Esa primera computadora era una computadora francesa que costaba la friolera de 17.500 dólares. Si cada redactor tuviera una computadora -me dijo el equivalente a lo que sería hoy un gerente de sistemas-, el diario se fundiría. Tendría que comenzar por vender sus rotativas. Y pusimos esa computadora sin ningún uso -nadie sabía usarla- simplemente para que los redactores supieran que no mordía. Este era el punto de partida. Para que la tocaran, la miraran, expresaran su curiosidad.