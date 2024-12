El rol del periodismo en un presente convulsionado

Razón de ser

Es cierto que medios y periodistas tenemos una amplificación que muchos ciudadanos no tienen. Pero la tenemos no como un privilegio de sector, aunque alguno pueda confundirse. La tenemos por delegación de las audiencias en el ejercicio de esa función constitucional de auditoría ciudadana. Alguno podrá decir que esa delegación ya no hace falta, que ahora la gente se expresa por las redes. Yo en cambio creo que el periodismo es tan necesario como siempre, o quizás más. No como una patente de corso para satisfacer pulsiones personales o intereses particulares. Sí porque tenemos nuestra razón de ser profesional en correr los velos de la opacidad, en llevar a la luz los temas de interés público, en favorecer un debate informado y argumentado.