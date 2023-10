Un tucumano estuvo seis horas en el aire y quebró por poco más de dos kilómetros el récord en vuelo libre

Taco Ralo, Lamadrid, Lavalle, Tapso y Frías fueron los puntos que identificó Acosta durante la aventura aérea. “Pude apreciar las faldas del cerro Ancasti lleno de pequeños pueblos y lagunas. En Frías, el GPS me marcaba 200 kilómetros. Me faltaba muy poco para romper el récord”, asegura mientras recuerda que en ese momento estaba ansioso. “Encontré una muy buena ascendente, la cual me permitió sobrepasar la distancia del récord sin problema. Llegando a San Antonio me encontré un poco bajo, con poca visibilidad por el polvo en suspensión y por el humo de la zona. Adelante tenía toda una zona verde sin aterrizajes a la vista. Por razones de seguridad, opté por devolverme y aterrizar a la par de la Ruta 2. Me quedó la convicción que resulta posible superar los 300 kilómetros. Llegar a la altura de Recreo es el nuevo desafío a cumplir”, sentencia el parapentista, quien recorrió 235,2 kilómetros en cinco horas y cuarenta minutos y que por muy poco logró superar los 232,6 kilómetros que habían conseguido ocho días antes Lucero y Ortiz.