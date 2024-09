Trabaja hace más de 30 años en San Martín, vivió todos los ascensos a Primera y masajeó a Diego Armando Maradona

La última gran celebridad que llegó a conocer fue Joaquín Correa. “El contacto lo hice por medio de un amigo, que le dio mi teléfono porque tenía unos problemas en los aductores. Lo que más me acuerdo de esa anécdota son las palabras del padre. ‘Usted no solo llegó a casa por su amigo. Yo tenía seis números de seis masajistas. Pero, lo llamé porque usted fue el mejor recomendado’, me dijo. Hacíamos 100 kilómetros con mis hijos, con quienes hicimos todo el trabajo de recuperación. Estuvimos desde el 21 hasta el 28 de diciembre de 2021 para recuperarlo”, cuenta. “Aproveché para preguntarle de todo. ‘¿Cómo es Messi?’, le dije en un momento. ‘Es igual a lo que se ve en la televisión’, me respondió. Me contó muchas cosas y me mostró el museo. También me regaló una camiseta que la tengo como un trofeo”, agrega.