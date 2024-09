Atlético Tucumán- Belgrano: dos equipos con realidades muy diferentes

Por su parte, el equipo dirigido por Facundo Sava llega en una situación más alentadora, tras obtener resultados que le permitieron ubicarse en una posición expectante en la tabla. Atlético mostró un juego sólido en defensa y una interesante capacidad para aprovechar las ocasiones que se le presentan en ataque. Aunque aún no está definido el once inicial, el cuerpo técnico confía en reencontrar la solidez del mediocampo, por lo que no propondría demasiadas variantes.