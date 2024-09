Leal: “Me parece muy raro que Yerba Buena, siendo una de las ciudades más ricas, esté hoy en el Pacto”

“No conoce el interior”

El ex legislador afirmó que no es partidario de hablar mal de sus colegas, pero opinó que los concejales y los ciudadanos de la “Ciudad Jardín” deberían preguntarse cómo está administrando los recursos la Intendencia. Aseveró que por el Pacto Fiscal la Provincia les giraría unos $1.100 millones y que, por la gran cantidad de comercios en la ciudad, los recursos municipales ascenderían a $1.000 millones. “No sé por qué un municipio tan rico está hoy en el Pacto. Me parece que es por una mala administración. Si no, ¿por qué no salen del Pacto? Hoy le está ‘salvando las papas’ la Provincia. Me molesta que se hable desde el desconocimiento total. Creo que Macchiarola nunca ha ido más allá de la Casa de Gobierno, nunca ha ido al interior. Y Mariano Campero tampoco”, arremetió.