Macchiarola cuestionó el envío de fondos no reintegrables a Burruyacu para el pago de sueldos

El jefe municipal de la “Ciudad Jardín” recordó que en 2023 la Casa de Gobierno distribuyó unos $24.000 millones como fondos no reintegrables para municipios administrados por el peronismo. En cambio, repasó que los distritos administrados por entonces por Juntos por el Cambio (San Miguel de Tucumán, Yerba Buena, Concepción y Bella Vista), no recibieron este tipo de asistencias. “Esa discriminación económica es la que venimos denunciando y haciendo pública. Pensábamos que esto no iba a volver a suceder, pero lamentablemente vemos que está volviendo la misma metodología”, declaró Macchiarola.