Efecto del achaparramiento del maíz: “El productor está cambiando a otros cultivos”

“Las dos redes de monitoreo del vector, una del sector privado con trampas pegajosas y otra gestionada por las experimentales del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) con muestreo de redes, han mostrado una fuerte reducción en la densidad poblacional del vector, especialmente en el sur (zona núcleo del país), donde las heladas contribuyeron a esta disminución”, dijo Nicolás Bronzovich, director de Agricultura de la Nación. No obstante, indicó que en el norte la caída poblacional de la chicharrita del maíz no ha sido pronunciada y que aún persisten niveles que no han alcanzado el nivel cero, que “es lo deseable”.