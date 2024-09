Mito o realidad: ¿andar descalzo provoca enfermedades?

El mito de que andar descalzo causa resfríos o enfermedades respiratorias es una creencia arraigada en muchas culturas, pero no tiene un respaldo científico sólido. Según la opinión de expertos en salud, como indica un informe de la Clínica Cleveland, el frío en los pies por sí solo no provoca enfermedades. El resfriado común, por ejemplo, es causado por virus, no por la exposición a bajas temperaturas.