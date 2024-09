Caso Alperovich: "¿Por qué ella se quedó dos años trabajando con nosotros?"

Luego Sara habla sobre una relación sentimental de la denunciante sin nombrar al otro protagonista. “Después ella conoce a un concejal de la capital. Era de nuestra confianza. Casado. Y empieza una relación amorosa. Se enamora. Pero lamentablemente esta relación fue una relación que a ella no le hizo bien. Era un tipo que la maltrataba. Yo esto lo sé porque ella me lo contaba. Y están en mis chats que presenté. Y que ella dijo que era cierto todo lo que había dicho. ‘Me alecciona, me trata como un perro’. Pero a mí me contaba cosas muy chiquititas porque en el juicio nos enteramos de que esta persona también le pegó. Y varias veces. Le echaba de la casa, la trataba como un perro. Y también lo más importante que esta persona quería que ella deje de trabajar ahí. Lo consiguió. Ella dejó el espacio a pesar de lo bien que estaba trabajando y de lo contenta que estaba ella. Ella renunció”, cuenta. Y allí esboza su teoría: “Y junto con él (al ex concejal) comenzaron a armar toda esta denuncia falsa. Que para ella era muy fácil porque sabía absolutamente todos los lugares a donde iba mi papá y con quien se reunía. Pero no tuvo en cuenta que los testigos iban a decir la verdad. No tuvo en cuenta que íbamos a pedir antenas de teléfono y que ella no estaba en el lugar donde supuestamente había sido abusada. Ella denuncia que en los primeros tres meses que estaba trabajando con nosotros denuncia los supuestos nueve abusos. Pero ella se queda dos años trabajando con nosotros”, afirma.