Milei aludió al caso Alperovich para arremeter contra el kirchnerismo

Respecto de Fernández, se refirió a la denuncia de violencia de género que presentó contra aquel su ex pareja Fabiola Yañez. Milei opinó que las presuntas agresiones cometidas por el ex mandatario. “A mí me parece algo verdaderamente aberrante, propio de los kirchneristas, ¿no? Fíjense todos los problemas que tienen, con este caso, pero también con el de (el ex gobernador de Tucumán José) Alperovich, el de Fernando Espinoza, el de (Ezequiel) Guazzora. Tienen problemas por todos lados y después, supuestamente, ellos son los grandes defensores de la bandera del género”, remarcó.