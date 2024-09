VIDEO. A los productores no los convencen "ni la velocidad ni los tiempos" del Gobierno tucumano para arreglar las rutas

Aclaración

Ante la repercusión del informe en las filas del gobierno provincial, Battig aclaró que el relevamiento de Apronor no representa un cuestionamiento al gobernador, Osvaldo Jaldo. “Sabemos que la solución al problema no es de un día para otro. Pero, también sabemos que no son las instituciones las que tienen que hacerse cargo y no estamos de acuerdo con que se diga que estamos para reclamar y no para trabajar. Nosotros hacemos el reclamo porque podemos, porque estamos en este tema y porque tenemos los medios para llevar adelante el reclamo, pero el reclamo es de toda la sociedad en general”, indicó.