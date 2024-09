Es no vidente, le apasiona el atletismo y busca un guía para la carrera 21K de La Gaceta

No hay obstáculos que detengan la marcha de Secilio Villalba, un no vidente apasionado de los deportes. Como en muchos casos, el fútbol fue su primera pasión y disciplina que practicó en sus 46 años de vida. “En 2013, me enteré de que se practicaba en Tucumán. Desde ahí que formo parte del equipo de la UNT”, dice. Aunque cuatro años después llegó su otra pasión: el atletismo, el otro deporte que lo enamoró y con el que recorrió diversas provincias. Ahora, el santiagueño, que vive en Burruyacú hace más de 10 años, tiene como próximo desafío la carrera 21K de LA GACETA, aunque tiene un pedido claro: busca un guía que lo acompañe.