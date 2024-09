Una impresionante ciudad griega sumergida bajo el agua resurgió luego de la sequía que afecta al sur de Europa

El Lago Mornos, un importante reservorio de agua en estado crítico, dejó al descubierto una antigua ciudad

Sin embargo, el resurgimiento de esta ciudad perdida no es producto de la naturaleza si no más bien de las consecuencias de un cambio climático que está causando estragos en el mundo. Así la sequía que ataca al sur de Europa en los vestigios del invierno logró que las reservas del lago Artificial Mornos no deje remanentes de su existencia más que una sorprendente y para algunos inesperada ciudad.