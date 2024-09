Un hombre en situación de calle construyó una réplica de la Casa Blanca a modo de protesta

Sin embargo, esta ayuda parece no cumplir su propósito y según el testimonio de Danny, el dinero destinado a ayudar a los más necesitados se desvía hacia quienes se encuentran a cargo. “Todas las personas que conozco que han vivido en una de estas pequeñas casas, excepto algunas, han vuelto aquí”, explica Danny refiriéndose al campamento de personas sin hogar instalado en el vecindario So Do. Así Danny ha logrado trasladar a la prestigiosa Casa Balnaca a uno de los barrios más necesitados del Estado de Seattle para reflejar su descontento sobre las estrategias poco funcionales del gobierno.