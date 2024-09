La Municipalidad de San Miguel de Tucumán aplicará sanciones si se reducen las frecuencias de ómnibus

En primer lugar, Viola insistió en que entregar subsidios a las empresas no sería la solución al conflicto y que, además, al municipio le corresponden otras competencias. “Nuestra función es dar el servicio de alumbrado, barrido y limpieza. Sí tenemos cosas que hacer, pero no en el ámbito de entregar subsidios. Nosotros consideramos que la solución no viene por ese lado; se vienen otorgando fondos a los empresarios desde hace mucho tiempo y el sistema no ha mejorado”, indicó. Y aseveró: “que mañana la Capital haga un aporte a los empresarios no va a mejorar el sistema. Hoy nuestra prioridad es subsidiar al vecino, no al empresario”.