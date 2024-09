La apertura del Salón del MUNT sigue en suspenso

Desde que se convocó el XVII Salón de Arte Contemporáneo, en el contexto del Julio Cultural de la UNT, algunos plazos se han ido modificando a esta invitación que ya presentaba cambios desde su anterior edición. Hoy no se sabe cuándo se inaugurará en el MUNT después de que se haya conocido que no lo hará este jueves como estaba previsto (luego de una postergación anterior). “No se sabe, todavía. No hay fecha aún”, le dijo a LA GACETA la directora del MUNT, Susana Babot. La funcionaria responde ante una pregunta que todo se debe a la “logística interna”.