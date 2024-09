Pasó por San Martín de Tucumán, disputó la Copa Libertadores y desembarcó en un destino éxotico

“Obviamente uno siempre sueña con eso, pero no estoy seguro si en algún momento se dará. Pude jugar en otras categorías con otros equipos, pero siempre he alentado a San Martín. Aunque no se dio la vuelta, siempre estoy dispuesto a apoyar al club. Los hinchas vieron en mí a un chico que luchó y cumplió su sueño. Dejé todo en cada partido y, aunque las actuaciones variaron, siempre mostré que quería crecer. El cariño de la gente es algo que siempre valoro. Ahora que estoy en Tucumán, la gente me saluda y me pregunta cómo me va. Aunque ya tengo 31 años, todavía me llaman ‘Luquitas’. Eso me hace sentir bien”, concluyó Chacana, que pasó por diversas experiencias y se mantiene a la espera de un nuevo desafío.