La Generación Z se arrepiente de sus tatuajes e impulsa la industria del borrado

La tendencia crítica de la moda del tattoo comenzó hace unos meses, cuando algunas mujeres comenzaron a hacer videos virales en los que manifestaban la preocupación de que sus tatuajes no se verían bien con un vestido de novia.



El incremento de la inquietud, especialmente entre mujeres, coincide con el ascenso del movimiento tradwife ("esposas tradicionales") y los datos que muestran que la Generación Z se está volviendo más conservadora, en particular los hombres. Por ejemplo, en este video, la influencer Vale Walls describe que se arrepiente de sus tatuajes porque no le permiten sentirse "femenina".