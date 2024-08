Los hombres de la Generación Z son cada vez más conservadores, según los últimos estudios

Cuando Donald Trump apareció en el escenario de la Convención Nacional Republicana, durante el mes pasado, sonaba una versión estridente de la canción de James Brown "It's a Man's Man's Man's World". La canción, que atribuye a los hombres la invención de autos, trenes, luces, barcos, juguetes y comercio, no dejó lugar a dudas sobre el mensaje que se quería transmitir. Melissa Deckman, máxima ejecutiva del Public Religion Research Institute y autora de “La ideología política de la Generación Z”, dijo en una entrevista con The Guardian que esta campaña del partido de Trump está enfatizando la necesidad de una figura masculina fuerte, de manera aún más intensa que en 2016.