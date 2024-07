La influencer Roro Bueno enciende el debate con su perfil de "esposa tradicional"

A la influencer le parece que se exagera un poco. En varias entrevistas, Roro ha dejado claro que su contenido no debe ser tomado al pie de la letra. En una conversación con el conductor Pablo Motos, afirmó: "siempre me consideré feminista, no me considero una mujer sumisa. Es un personaje, no vivo por y para Pablo. Yo creo que la gente se lo está tomando muy en serio, sólo estoy haciendo una receta para mi novio. No significa que las mujeres se tengan que poner a cocinar ni que los valores tradicionales sean los mejores".