El constructor Barenbreuker seguirá detenido en una celda policial

Antes de dar por concluida la audiencia, Iácono le cedió la palabra a Silvia Saracco, una de las víctimas de las defraudaciones de Barenbreuker. “Nosotras también tenemos depresión señora jueza. Nunca se tuvieron en cuenta nuestros derechos. Cuando yo iba a pagar él se me reía en la cara. Hoy los fideicomisos siguen a su nombre, seguimos presas de él”, afirmó la mujer visiblemente nerviosa. “Él, aunque está detenido, hoy tiene cosas que nosotros no tenemos. Tiene techo, tiene cama, tiene agua. Todo lo que nos prometió y nunca cumplió. Debería estar preso en el edificio que no construyó. Él dice que está mal de salud, pero nadie piensa en las víctimas, en nuestra salud y en lo que padecemos. Hoy él tiene lo que yo no tengo. Y se burlaba de nosotros. Se creía impune”, aseguró.