Confirmaron los seis años de prisión contra el constructor Barenbreuker

Tras el recurso de Casación planteado por la defensa, la Corte le pidió opinión al Ministro Fiscal Edmundo Jiménez, quien fue lapidario. “El fiduciario conocía el perjuicio que causó a los fiduciantes al no entregar las unidades que las víctimas esperaban recibir luego de haber transmitido su patrimonio. No tengo dudas que se aprovechó de la confianza depositada en él y no protegió el patrimonio recibido. Dispuso de ese dinero en su beneficio para seguir formando fideicomisos que no entregaba, cobrando honorarios por el rol de fiduciario que no cumplía y beneficio a terceros”, advirtió Jiménez.