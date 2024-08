La densa discusión entre Pablo Alarcón y Laura Novoa por la denuncia contra Alberto en la mesa de Juana Viale

¿Quién lo eligió?: Pablo Alarcón reveló su disgusto ante las actuaciones del ex Presidente

Entre la dinámica de ida y vuelta, Pablo Alarcón y Laura Novoa protagonizaron un tenso cruce cuando Juana Viale, sobre las reflexiones de Alconada, agregó a la discusión el involucramiento de otros actores en la crítica situación en la que se encuentra el ex mandatario. “Los cómplices no solamente pertenecen al presente, sino que también al pasado. Todo lo que está pasando de un hombre pegándole a una mujer me parece espantoso”, añadió Pablo Alarcón en su primera aparición en televisión luego de haber superado un delicado episodio de neumonía bilateral.