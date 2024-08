Javier Milei defendió el rumbo económico y dijo que el país “no necesita dólares”

“Quebrar cerca de 100 años de decadencia no es fácil. Siempre supe, desde el primer momento, que la casta política me iba a hacer la vida imposible; que iba a intentar que no hagamos las reformas. Mientras nosotros estamos tratando de sacar al país adelante, ellos están en la política para sacarle la plata a la gente”, dijo Milei, sobre la semana difícil que le tocó en materia política como líder del Poder Ejecutivo Nacional (PEN). Al contrario, destacó que su gestión está teniendo éxito “tanto en la lucha contra la inflación como en la batalla contra la inseguridad” al haber avanzado en reformas estructurales. “Por más que se resistan y traten de impedir el cambio y el resurgimiento de la Argentina, los argentinos de bien somos más y vamos a salir adelante”, aseveró.