Javier Milei: "Si hay algo que está mal y les hizo daño a los jubilados fue el kirchnerismo"

“¿Por qué debería estar enojado? Hicieron toda una novela con el tema de ese intercambio que tuvo con Mayans. Eso es parte del humor que tiene Villarruel. Tiene ese humor. Usted no puede tomar la frase en el vacío. Usted no se puede enojar, las personas son como son. El segundo punto es, yo soy liberal. ¿A mí me afectó mi derecho a la vida? ¿A la libertad? ¿La propiedad? ¿Entonces de qué me tengo que quejar? ¿Qué tipo de liberal soy? ¿Cuál es el problema? A mí eso no me enoja. Que se yo”, respondió Milei.