Suenan los poemas y vuelan las canciones de Pancho Cabral

“Ser parte del Agosto en el Ingenio significa para mí muchas cosas: es cantar nuevamente, sentir que soy invitado a participar con mi canto, con mi palabra y mi presencia en esta fiesta popular. Me considero un cantor comprometido con la realidad de mi provincia y de mi país. Siento todo lo que está pasando en mi país. No puedo decir que soy un hombre feliz; sí que soy un hombre que está luchando con su canción, desde la trinchera, para que nuestro país vaya por el mejor sendero; que no entreguemos la república, que no entreguemos nuestros valores, nuestra soberanía, como veo que esta sucediendo en este tiempo”, reflexiona Cabral.