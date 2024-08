“Me gusta el arte”: casi 10 años después, Juan Sánchez reflexiona en un emotivo video sobre su entrevista más viral

Juan Sánchez, el niño que salt´a la fama en 2015, reflexiona sobre el alcance de su entrevista allá por el 2015

Casi 10 años después de aquel video en el que a los 12 años hablaba con soltura sobre su entusiasmo por la producción artística, "Juancito" de 20 años reflexionó en una entrevista para Telenoche cómo fue ese salto a la fama que para él no parece haber significado mucho. “Si fuí famoso, no me di cuenta. En ese momento, sonaba que ser famoso iba a venir con más consecuencias porque todos los famosos tienen plata. ¡No tengo plata! Yo no sé si me consideraría famoso”, expresó el joven sobre la pregunta de cómo fueron sus quince minutos de fama.