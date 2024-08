La fuerte pelea entre Riquelme y “Chavo” Fucks en plena entrevista: "A mí no me reta ni mi viejo"

Ante esa frase, Fucks replicó: “Prendé la tele entonces, porque acá se dijo, acá se discutió”. Mientras hablaba, fue interrumpido por Riquelme, que se dirigió directamente a Sebastián Vignolo, conductor del programa. “Sebastián, si ese señor me va a hablar mal, yo prefiero no hablar. Ese señor cada vez que habla, habla mal. A mí no me reta ni mi viejo”, disparó Román, mientras Fucks intentaba decirle que no lo estaba retando. “Un beso grande, Sebastián”, cerró Riquelme, antes de sacarse el auricular e irse.