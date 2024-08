Publicó un video en Youtube, fue contratado por un club español y volvió a Belgrano para cumplir un sueño

La aventura de Zalazar por el Viejo Continente se inició en 2018. Claro; el base cuenta que siempre había barajado la posibilidad de emigrar, aunque en ese momento se presentó la oportunidad ideal para hacerlo. “Me fui con 21 años. En su momento fue un plan que organizamos con mi hermana, que tenía pensado emigrar a Francia y ya había sacado el visado. Justo coincidió que a mí me llamó el club Basket Cartagena. Lo bueno de todo eso es que estábamos juntos, aunque ella al año decidió volverse y yo me quedé”, dice. “Significó dejar todo y, sobre todo, cambiar muchos planes. Era empezar de cero. Pero lo que me facilitó mucho es que el club me daba casa y comida, algo que hacía que mi adaptación fuera mucho más fácil. Todo eso se sumaba al sueldo, lo que me parecía una oportunidad ideal para aprovechar”, añadió.