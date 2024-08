Yáñez-Fernández: analizarán llamadas, y ya citaron testigos a declarar

Echarri, sin filtros: “Demencia a la hora de votar”

“Sabíamos lo que se presentaba, teníamos esperanza, pero fingimos un poco de demencia a la hora de votar. Sabíamos que no era la mejor opción”. El actor Pablo Echarri, reconocido militante kirchnerista, no se guardó nada al opinar de la entonces candidatura de Alberto Fernández a la presidencia en 2019. Y dijo que, luego de que salió a la luz la denuncia que le hizo Fabiola Yáñez sintió “un enorme disgusto”. “Me da asco todo lo que me voy enterando de él”, aseguró.