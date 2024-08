Galleguillo: “la chaya es más que harina y albahaca”

- Hay cosas que cambiaron, uno tiene que ubicarse con otros precios; hay fiestas que no cuentan ya con el apoyo de la Nación. Yo paré un tiempo, pero fue por decisión propia, quería descansar un poco, tener nuevas composiciones. Se están acomodando algunas cosas. En Salta no me fue bien con los teatros, pero en Tucumán sí. En otros rubros, los internacionales, capaz que cobran una entrada de un millón de pesos y se llenan. Fuimos golpeados por la crisis, pero cuando los jóvenes eligen no los critico. El folclore es una familia en la que nos hacen falta más jóvenes.