¿Cuánto azúcar se puede consumir por día? Esto puede pasarte si te excedes

Las Guías Alimentarias para los Estadounidenses sugieren que los adultos limiten su ingesta de azúcares añadidos a no más del 10% de su ingesta calórica total diaria, lo que equivale a no más de 12 cucharaditas (50 gramos) de azúcar añadido por día en una dieta de 2.000 calorías. Sin embargo, la American Heart Association (AHA) propone un límite aún más bajo, recomendando que los adultos no superen el 6% de su ingesta calórica diaria, lo que se traduce en entre 6 y 9 cucharaditas (alrededor de 30 gramos) de azúcar añadido por día.