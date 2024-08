Detallan cómo se produce el daño por las heladas en la caña de azúcar

Precisó que la temperatura clave para la ruptura celular es -3° C. Esto se conoce como daño por congelamiento de los tejidos, y también afecta las yemas. “El daño comienza con las heladas moderadas. Con las heladas suaves (menores de -2° C) hay enfriamiento, y se dañan las hojas. Tras varios años se precisó que al cabo de una semana de producida la helada (entre -0,5° C y -1,2° C) hay quemazón foliar. A partir de los -2,2° C hay daños en el despunte (color marrón) y yemas terminales. Se paraliza la fotosíntesis y exige un despuntado más severo al cosechar. Entre los -2,2° C y los -3,8° C el color marrón que comenzó en el despunte sigue hacia los entrenudos del tallo, las yemas se dañan y comienza el deterioro del jugo. Por debajo de los -3,8° C el centro del tallo se ahueca por la plasmólisis celular y es fácil de advertir”, indicó Fogliata.