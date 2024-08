¿Te desvelaste? Los consejos definitivos para recuperar la regularidad del sueño

Los alimentos integrales y con alto contenido de fibra como son las frutas y los vegetales pueden favorecer a conciliar el sueño más rápido, ya que no alterarán nuestros niveles de azúcar en sangre. Por otro lado, es recomendable comer al menos un par de horas antes de irnos a la cama, tiempo suficiente para que la digestión no interfiera en el sueño. Igualmente, es aconsejable tomar alguna infusión relajante que no contenga teína (el estimulante presente en el té) para facilitar la digestión e inducir el sueño