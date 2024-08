Fabiola Yáñez dijo que Alberto Fernández la instigó a practicarse un aborto

Yañez contó cómo quedó embarazada y en qué contexto. La pareja se había comprometido en mayo de 2016, en París; pero según relató, este episodio habría sido antes. “Estando conviviendo y en virtud de los planes de compromiso, confiando en sus dichos respecto de querer tener otro hijo conmigo, y formar una familia, resultó que al escaso tiempo de convivir quedé embarazada. La alegría y la sorpresa de mi parte era inmensa, hasta que se lo conté a él. En ese momento, nuevamente apareció su deprecio y rechazo. Me dijo ‘esto no puede pasar, estoy en shock’. Comenzó a hostigarme con que era muy pronto, que no estaba listo aún, que no me había presentado a su hijo (Estanislao)”, dijo Yáñez.