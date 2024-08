Golpes, infidelidades y funcionarios cómplices: la declaración completa de Fabiola Yáñez en su denuncia contra Alberto Fernández

No es la única infidelidad que relató la ex primera dama. “Un día, llegando a la reunión del grupo, manejando mi auto, me llama una amiga desde México, y me dice 'me acaba de escribir Alberto', primero le mandó un punto, y luego le dijo: 'te tengo acá en mi teléfono no sé como, que linda sos'. Ni siquiera recordaba que la tenía guardada en sus contactos porque era amiga mía. Yo lo llamé, le gritaba y él me decía que estaba loca, que eran pavadas. Así estuve, en tratamiento pagado por el Ineco durante más de un año hasta que no fui más”, expuso ante la Justicia.