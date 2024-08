“La dirigencia debería establecer políticas que definan un nuevo orden mundial para la bioenergía”

En cuanto al impacto económico, Scandaliaris destacó la contribución del sector a la balanza comercial del país. “Se debe comentar en este análisis la contribución a la balanza comercial del país; el valioso aporte de divisas mediante la exportación de azúcares por un lado que, entre paréntesis, este año alcanzará la suma de U$S 255 millones y, por otro lado, el ahorro de U$S 1.500 millones que se tendría que haber erogado (hablamos del país) por importación entre naftas y tolueno, si no existiera el programa Bietanol”, dijo.