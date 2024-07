Pese a su deseo, Otamendi explicó por qué no jugará en River y comparó su situación con la de Di María

En primer lugar, “Ota” se refirió al lazo que tiene con Vélez Sarsfield, club por el que pasó por todas las categorías. “Desde los 7 años que jugué en Vélez, hasta que debuté y emigré a Europa. Obviamente que siempre voy a estar agradecido a Vélez, porque me dio la oportunidad de poder crecer como persona y como futbolista. Pero mi familia es hincha de River", comentó. "Son muy fanáticos y en lo personal me encantaría jugar en River porque soy hincha y siempre la gente me ha tratado de maravilla ", añadió.