Nicolás Otamendi mostró su frustración por haber perdido la titularidad en la Copa América

"Uno quiere estar. Te mentiría si te dijera que no me jodió el tener que salir. Yo nací para competir y hay que aceptar las decisiones del entrenador. Seguir compitiendo, intentar hacerlo bien cuando me toque", manifestó. "Me tocó definir las eliminatorias de penales, a Leandro (Paredes) también le tocó entrar, Lautaro (Martínez) definió la final. Son momentos que hay que estar preparados, de la cabeza más que nada. Después, en el juego cada uno tiene sus condiciones y trata de implementarlo al máximo”, dijo el zaguero central.