¿El Wifi puede afectar a nuestro cerebro? El impacto de su radiación en nuestra salud

¿Son realmente las redes inalámbricas una amenaza para nuestra salud?

Por último, un macroestudio publicado en la prestigiosa revista Critical Reviews in Environmental Science and Technology ha sustentado las conclusiones de que el Wi -Fi no tiene nigún efecto en nuestro cerebro. Se destaca en la investigación que las radiaciones electromagnéticas que emiten el WiFi o el ya cuestionado anteriormente 5G no afectan negativamente a los humanos ya que su onda es muy larga y su potencia muy baja. Por lo tanto, está muy por debajo de los niveles de radiación ionizante.