Un ex entrenador de San Martín de Tucumán apoyó la inclusión de las SAD: “AFA no quiere perder el control de los clubes”

Ahora, Ricardo Caruso Lombardi apoyó la medida del Gobierno y se declaró a favor de la inclusión de las SAD. “¿Sociedades Anónimas Deportivas en el fútbol argentino? Recontra sí. No sé si quedó claro. Si quieren lo repito”, dijo en diálogo con TN. “Lo que no quiere la AFA es perder el control sobre los clubes… ¿Por qué les prohíben a todos hablar? ¿Por qué muchos presidentes dicen: 'no las queremos, porque el socio…'. Todo mentira. Lo hacen para justificar su postura, porque los están apretando desde adentro", explicó.