Obama se suma a la presión para que Biden baje su candidatura

A pesar de la creciente presión, Biden ha insistido en que no se retirará, afirmando que es el candidato que venció a Trump y que puede hacerlo nuevamente. Sin embargo, según The New York Times, Biden se ha mostrado más receptivo a escuchar argumentos sobre por qué debería reconsiderar su candidatura, aunque no ha dado ninguna indicación de que esté cambiando de opinión.