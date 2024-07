Mario Leito, presidente de Atlético Tucumán: “¿Cómo puede ser que un club como San Martín no esté jugando en Primera?”

El legislador provincial criticó las exigencias de los clubes porteños, al asegurar que, aunque ponen al fútbol europeo como ejemplo, no están dispuestos a copiar todos los aspectos positivos. “Cuando dicen que tienen que ser 20 clubes, lo primero que tenemos que decir es que hay que sacar los promedios, porque en Europa no existe. Cuando le decís esto a los clubes porteños ya no les gusta, no les conviene. Van tomando parte de lo que consideran que es beneficioso para ellos, pero no para el fútbol argentino”, disparó.