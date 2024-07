Educación dialogó con los egresados de la licenciatura en Pedagogía de la Universidad del Beni

Tras la reunión, el funcionario Juez Pérez, explicó: “Son títulos nacionales, que solamente los pueden expedir las universidades, y la validez de esos títulos es de incumbencia del gobierno nacional, de la Secretaría de Educación de la Nación, cuya Dirección de Políticas Universitarias es la que tiene que evaluar la validez o no de esos títulos”. Y siguió, “Hasta el día de la fecha no hay una validación otorgada por la autoridad nacional, de hecho nos han informado desde la Dirección de Políticas Universitarias que no existe tal validación o tal convalidación, por lo que el Ministerio de Educación no está en condiciones de reconocer la validez de esos títulos como títulos de base para el ejercicio de determinadas funciones docentes”.