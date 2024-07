La Anmat prohibió el uso de un destapador de cañerías y dos repelentes de insectos: qué marcas no debemos comprar

Se trata, en específico, del producto “Destapa cañerías Daytona", en cuyo rótulo no se indicaba composición cuantitativa, titular y/o elaborador del producto ni datos de registro sanitario. La medida argumenta que "el producto no se encuentra inscripto ante la Anmat y que no se identifica (ningún) establecimiento responsable habilitado" por el organismo para su venta.