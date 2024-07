Es tucumano, quedó libre de River a los 18 años, juega en Estados Unidos y sueña con tener una chance en el fútbol argentino

Al igual que para miles de personas a lo largo y a lo ancho del mundo, para Parano Lionel Messi es palabra sagrada. “Yo no me animaría a ponerle un puntaje a un partido de Messi, con todo lo que hace es una cosa de locos. Tiene 37 años y está jugando en la selección. Es para admirar, se mantiene vigente… no es el mismo jovencito que volaba, los años pasan, pero siempre Messi tiene que estar en el “11”. Siempre hace cosas diferentes. Quizás no aparece durante los 90 minutos, pero con dos jugadas te hace ganar el partido”, reflexiona sobre las críticas que recibió el capitán argentino luego del partido frente a Ecuador por los cuartos de final.