Patacones, vallenatos y cerveza colombiana en el corazón de Tucumán para vivir la final de la Copa América 2024

“Dime que me quieres y que pronto volverás / Que aunque no sea cierto también fingiré esperar/ Manchame la vida como un juramento en vano/ Que me pides que haga mientras me sueltas las manos…”, cantan Los Inquietos del Vallenato a todo volumen en un parlante inalámbrico cubierto por una bandera colombiana. La letra habla del desamor y la distancia, algo que estos colombianos en su refugio minimizan. Están en Magdalena, están en Calí, el aroma a hogar colombiano es bien distintivo. Luz Mary Quiroz, de 43 años, se encuentra preparando unos patacones con queso costeño, como para que junto a la música, los aromas y el sentimiento, los sabores también lo lleven a recorrer los 7.000 kilómetros imaginariamente.