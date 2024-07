Marcelo Bielsa explotó contra la Conmebol: "Me cansé de estar amenazado"

“Usted sabe perfectamente que hay porcentajes del periodismo que no agreden a determinados sectores que son responsables porque no les conviene económicamente. ¿Es verdad o mentira? Usted no lo dice por corporativismo. A mí me importa decir que le están pegando a la familia de un tipo y que hay un procedimiento para que eso no suceda. ¿Y yo tengo que contestar su pregunta? ¿Yo soy el que tiene que decir todo esto de esta manera? No sé cuáles son las proporciones, pero sé que el periodismo responde a intereses que tienen que ver con los que administran el poder y que se calla la boca según a qué parte del poder se favorece o perjudica”, explicó.